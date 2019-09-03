Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 20:31

Нью-Йорк (ООН). 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Создание комиссии ООН по расследованию серии атак в Сирии позволит России сотрудничать с организацией по этому вопросу, заявил во вторник на брифинге в Нью-Йорке постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"У нас нет напряженных отношений с секретариатом ООН, а, наоборот, комиссия, созданная в соответствии с решением генсека ООН, станет для нас возможностью представить наш взгляд на то, что действительно происходит в Идлибе", - сказал российский постпред.

"В ходе нескольких заседаний СБ ООН мы говорили нашим партнерам, что, по нашим данным - очень достоверным, которые мы получаем от министерства обороны - многие обвинения в отношении сирийской армии и российских ВВС были ложными", - подчеркнул Небензя.

Ранее стало известно, что генсек ООН Антониу Гутерриш принял решение об учреждении комиссии ООН по расследованию серии атак в Сирии, в частности, в Идлибе.

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