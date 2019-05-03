Этот контент был опубликован 3 мая 2019 г. 13:48

*** Москва будет приветствовать желание Анкары стать партнером по проекту С-500

Стамбул. 3 мая. ИНТЕРФАКС - В России готовы к сотрудничеству с Турцией в случае наличия у нее интереса к закупке боевого самолета пятого поколения Су-57, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью турецкому агентству "Анадолу".

"Если Анкара проявит интерес к закупке этого самолета, мы готовы к сотрудничеству по этой теме", - приводит агентство его слова. С.Чемезов отметил, что Турция является для России привлекательным рынком.

Глава "Ростеха" подчеркнул, что документы, разрешающие экспорт истребителя, уже согласованы.

Он также приветствовал последовательное поведение Турции на фоне давления США по вопросу закупок С-400.

"Тот факт, что Турция не поддается давлению со стороны своих партнеров по альянсу, демонстрирует независимость внешней политики турецкого правительства и президента", - отметил он.

С.Чемезов также заявил, что в Москве готовы поддержать стремления Анкары к развитию собственной оборонной промышленности, а также приветствовать желание Турции стать партнером по проекту С-500.

"Наши страны обладают необходимыми компетенциями для развития технологического сотрудничества в данной сфере. Поэтому мы только будем приветствовать желание турецкой стороны стать партнером по проекту С-500", - цитирует агентство его слова.

"Если будет предложение турецкой стороны по локализации производства или трансферу российских технологий, мы с радостью его рассмотрим", - отмечает глава "Ростеха".

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на большом удалении от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полет ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

В ходе форума "Армия-2018" был подписан контракт на поставку Минобороны РФ первых двух самолетов Су-57, в ближайшей перспективе ВКС РФ пополнятся 15 серийными истребителями пятого поколения.

Как сообщалось, истребители Су-57 установочной партии будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через пять лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов уже с новыми двигателями.

Президент ОАК Юрий Слюсарь ранее заявлял, что новейшие истребители хорошо проявили себя в ходе операции российских ВКС в Сирии.

"Были в Сирии, получили так называемое боевое крещение, все задачи были решены и по самолёту, и по вооружению, которое применялось. Заложенные характеристики подтвердили", - сказал Ю.Слюсарь в интервью "Интерфаксу" в августе 2018 года.

Южный военный округ получит первые Су-57 в 2020 году, сообщила 25 марта пресс-служба ЮВО со ссылкой на командующего армией ВВС и ПВО генерал-майора Николая Гостева.

В сентябре 2018 года гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Обносов сообщил "Интерфаксу", что Су-57 получит на вооружение сверхдальнюю гиперзвуковую ракету Р-37М.

Кроме того, по данным источника агентства, Су-57 уже испытали вооружение, размещенное во внутренних отсеках. Внутрифюзеляжное размещение вооружения является одним из требований к пятому поколению истребителей.

1эф ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!