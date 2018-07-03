Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 11:10 03.07.2018 - 11:10

Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Подготовка к встрече глав МИД "пятерки" (четыре постоянных члена СБ ООН и ФРГ) и Ирана по СВПД идёт, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Да, мы к этой встрече готовимся, но надо дождаться официального объявления от европейской внешнеполитической службы. По крайне мере, подготовка идёт, и такой контакт на министерском уровне давно обсуждался как опция. С инициативой его проведения выступала иранская сторона, мы это поддержали", - заявил он журналистам в Москве, в ответ на просьбу подтвердить сообщения СМИ, что 5-6 июля в Вене пройдёт встреча глав МИД стран - участниц иранской ядерной сделки.

Ранее иранское агентство ИРНА сообщило, что данная встреча состоится в Вене в пятницу.

1мв 1дм др

Neuer Inhalt Horizontal Line