Россия готовится к встрече глав МИД "пятерки" и Ирана - Рябков
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Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Подготовка к встрече глав МИД "пятерки" (четыре постоянных члена СБ ООН и ФРГ) и Ирана по СВПД идёт, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Да, мы к этой встрече готовимся, но надо дождаться официального объявления от европейской внешнеполитической службы. По крайне мере, подготовка идёт, и такой контакт на министерском уровне давно обсуждался как опция. С инициативой его проведения выступала иранская сторона, мы это поддержали", - заявил он журналистам в Москве, в ответ на просьбу подтвердить сообщения СМИ, что 5-6 июля в Вене пройдёт встреча глав МИД стран - участниц иранской ядерной сделки.
Ранее иранское агентство ИРНА сообщило, что данная встреча состоится в Вене в пятницу.
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Интерфакс