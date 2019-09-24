Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 13:33

Страсбург. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - ЕСПЧ обязал Россию в течение трех последующих месяцев выплатить компенсации в размере более 920 тыс. евро родственникам 10 человек, пропавших без вести после задержания в Чечне сотрудниками силовых структур, говорится в решении, опубликованном во вторник на сайте суда.

В документе отмечается, что заявители являются близкими родственниками людей, пропавших без вести в Чечне в 2001-2003 годах после того, как их незаконно задержали военнослужащие.

Заявители считают, что власти Чечни не провели эффективного расследования исчезновений.

Они пожаловались на нарушение статей Европейской конвенции прав человека, касающихся права на жизнь, запрета пыток, бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и наказания, права на свободу и личную неприкосновенность, права на эффективное средство правовой защиты, и давление с целью препятствования защите прав.

1ар ав

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