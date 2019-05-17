Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 17:22

Нью-Йорк (ООН). 17 мая. ИНТЕРФАКС - США призвали Россию предпринять меры по обеспечению стабильности в Идлибе на северо-западе Сирии, заявил исполняющий обязанности постпреда США Джонатан Коэн.

"США повторяют, что любая эскалация на северо-западе Сирии внесет дестабилизацию в регион, мы призываем Российскую Федерацию предпринять шаги, если она может повлиять на режим Асада (президент Сирии Башар Асад - ИФ)", - сказал Коэн на заседании СБ ООН.

По его словам, Россия должна обеспечить снижение интенсивности всех военных действий в демилитаризованной зоне Идлиба и подтвердить приверженность сочинскому соглашению, заключенному в сентябре 2018 года, что "означает полное прекращение военных действий в этом регионе".

Кроме того, России следует гарантировать, что гуманитарная помощь ООН без ограничений будет доставлена населению Идлиба. Москве, как считает Коэн, также надо убедить Дамаск предпринять все меры, чтобы персонал по оказанию помощи беспрепятственно мог попасть в пострадавшие районы Идлиба.

"Россия неоднократно заявляла, что привержена договору о прекращении огня, однако режим (Асада) и Россия оправдывают атаки на гражданских лиц и больницы, называя это контртеррористическими мерами", - сказал представитель США.

При этом Коэн отметил, что договор, заключенный Россией и Турцией в сентябре 2018 года о прекращении огня в Идлибе и соседних регионах является "неотъемлемым для поддержания международного порядка и мира".

"Сирийский народ попадет под серьезную угрозу гуманитарного кризиса, если Россия и режим Асада немедленно не прекратят эскалацию и немедленно не вернутся к соблюдению режима прекращения огня", - подчеркнул Коэн.

1кю ар

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