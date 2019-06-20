Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 3:58

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии с рейсом MH17 Малайзийских авиалиний и наказать виновных.

"Настало время для России остановить свою ложь вокруг сбитого MH17 и прекратить свою грубую кампанию дезинформации. Россия должна сотрудничать со следствием и придерживаться резолюции 2166 (2014) Совета Безопасности ООН и обеспечить, чтобы все обвиняемые, находящиеся в настоящее время в России, предстали перед правосудием", - написал Волкер в своем "Твиттере".

Он также отметил, что воздает должное Совместной следственной группе (ССГ) за "самоотверженность и приверженность делу установления истины о крушении MH17".

"Мы приветствуем усилия по обеспечению справедливости в отношении 298 гражданских лиц, убитых в 2014 году, и выражаем наше сочувствие семьям и друзьям жертв", - добавил спецпредставитель США.

Международная совместная следственная группа (ССГ) в среду назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Прокуратура Нидерландов планирует выдвинуть этим лицам обвинения по делу о крушении "Боинга".

МИД РФ заявил, что в Москве "продолжают возникать справедливые вопросы относительно качества работы ССГ" и "опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса". "Тем не менее, РФ и впредь будет оказывать содействие следствию с тем, чтобы была установлена истина о гибели рейса МН17, а реальные виновники произошедшего понесли справедливое наказание", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

1вз ад

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!