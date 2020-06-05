Этот контент был опубликован 5 июня 2020 г. 7:03

Вашингтон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Россия на Ближнем Востоке играет дестабилизирующую роль, подрывает реализацию региональных интересов США, поэтому она должна покинуть регион, заявил помощник госсекретаря по ближневосточным вопросам Дэвид Шенкер.

Он отметил, что "США сталкиваются на Ближнем Востоке со значительной конкуренцией крупных держав, в частности, со стороны России и Китая, которые стремятся к расширению своего влияния в регионе и подрывают региональную стабильность международный порядок".

"Краеугольным камнем политики США на протяжении 45 лет было добиться, чтобы Россия держалась подальше от региона. Сегодня Россия там присутствует и играет там деструктивную роль, и, честно говоря, мы считаем, что она должна оттуда убраться", - сказал американский дипломат в ходе видеоконференции в Институте Ближнего Востока.

В качестве примера он привел Сирию и Ливию. В частности, по его словам, российские военные самолеты на территории, контролируемой Ливийкой национальной армией маршала Хафтара "нарушают международное оружейное эмбарго и препятствуют мирному процессу".

1гк ав

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