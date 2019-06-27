Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 12:37

Страсбург. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель комитета Госдумы по международным делам, заместитель руководителя делегации РФ в ПАСЕ Леонид Слуцкий заявил, что Россия готова к работе с избранным генсеком Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и ждет ее визита в Москву.

"Уверен, с приходом нового главы Совет Европы получит дополнительный импульс в вопросах развития организации. Со своей стороны мы готовы к совместной работе и были бы рады, если госпожа генеральный секретарь посетит Россию с визитом",- сказал Слуцкий журналистам.

Он также поздравил Пейчинович-Бурич с избранием на пост генерального секретаря Совета Европы.

"Она профессиональный политик и дипломат, кроме того имеющий большой опыт парламентской работы", - сказал он.

1на др

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