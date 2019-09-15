Этот контент был опубликован 15 сентября 2019 г. 12:26

Стамбул. 15 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Турции объявили в воскресенье о завершении поставки второй батареи зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 из России, сообщает агентство "Анадолу".

"Минобороны Турции: Завершились поставки компонентов второй батареи С-400 на авиабазу "Мюртед" близ Анкары", - пишет агентство в своем твиттере.

О том, что второй этап поставок С-400 Турции планируется завершить в воскресенье, накануне "Интерфаксу" сообщили информированные источники.

Первый этап поставок в Турцию С-400 завершился 25 июля. Поставки осуществлялись военно-транспортными самолетами Минобороны РФ. Они выполнили три десятка рейсов. По словам экспертов "Интерфакса", на первом этапе Турция получила два дивизиона С-400.

Второй этап поставок С-400 в Турцию начался 27 августа. С того дня на турецкую авиабазу Мюртед российские военно-транспортные транспортные самолеты совершили более 20 рейсов.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд.

1во аг

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