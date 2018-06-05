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Этот контент был опубликован 5 июня 2018 г. 17:06 05.06.2018 - 17:06

*** Санкции ЕС не мешают России развивать отношения с Австрией

Вена. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Россия заинтересована в отмене введенных против нее европейских санкций, но их последствия она успешно преодолела, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия преодолела, хочу вас заверить, все трудности, связанные с внешними ограничениями. Для нас несколько лет назад это было непросто, имея в виду, что мы одновременно столкнулись с существенным - в два раза - падением цен на товары нашего традиционного экспорта. Тем не менее, мы не только сохранили макроэкономическую стабильность, но и укрепили ее", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Вене по итогам переговоров с президентом Австрии.

В.Путину был задан вопрос, могут ли переговоры с австрийским руководством создать хорошие условия для отмены санкций ЕС в отношении России.

Президент РФ отметил, что "санкции, политические ограничения, протекционизм, все это вещи одного порядка - все это способы решения политических вопросов, в конечном счете, негодные для достижения конечного результата, они вредны и для тех, кто их инициирует, и для тех, против кого они направлены".

"Мне кажется, эти действия, которые мы называем санкциями, вредны для всех, и поэтому в их отмене, мне кажется, заинтересованы все. Мы тоже", - подчеркнул президент РФ.

В то же время, по его словам, "мы прекрасно понимаем и отдаем себе отчет в том, что индивидуально каждой из стран Евросоюза достаточно сложно говорить об этом". "Не буду говорить о причинах, они известны, но все, что происходит в этой сфере, не мешает развивать нам отношения с Австрийской Республикой", - заявил В.Путин.

В свою очередь президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил на пресс-конференции, что в ходе переговоров с российским президентом был затронут вопрос санкций. В связи с этим он подчеркнул, что "Австрия с точки зрения внешней политики действует и будет действовать в русле решений Евросоюза".

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