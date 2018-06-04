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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 11:09 04.06.2018 - 11:09

*** Путин уверен в том, что РФ и США должны работать над предотвращением новой гонки вооружений, рассчитывает на сотрудничество с Трампом

(расширенная версия сообщения от 10:45, добавлены высказывания Путина)

Берлин. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин в понедельник заявил, что в Москве рассматривают ЕС как важного партнера, с которым необходимо сотрудничать в сфере экономики.

"У нас нет цели что-то или кого-то разобщить в Евросоюзе. Наоборот, у нас есть заинтересованность в едином и процветающем ЕС, так как он является важнейшим торговым и экономическим партнером", - сказал российский президент в интервью австрийской телекомпании ORF.

Помимо этого, президент России в ходе интервью затронул тему предотвращения гонки вооружений между ядерными державами.

"Я согласен с президентом США, что нам необходимо обратить внимание на то, как можно предотвратить новую гонку вооружений. Над этим должны начать работу эксперты. Эта работа отвечает интересам как России, так США, а также всего мира. Мы (РФ и США - ИФ) являемся главными ядерными державами, и я надеюсь, что подобное сотрудничество будет проводиться и между самими президентами - непосредственно лично", - подчеркнул В.Путин.

Полное интервью с В.Путиным будет показано телекомпанией в понедельник в 20:15 по местному времени (21:15 МСК).

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