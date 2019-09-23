Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 23:39

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия лидирует по сокращению выбросов парниковых газов, которые приводят к глобальному потеплению, заявил в штаб-квартире ООН на саммите по климату спецпредставитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

"Сегодня я имею честь объявить, что постановлением правительства РФ от 21 сентября 2019 года Россия приняла Парижское соглашение и становится полноправным участником данного международно-правового инструмента", - заявил он, выступая на мероприятии.

По словам Эдельгериева, Россия "уже сейчас занимает лидирующие позиции по сокращению эмиссии парниковых газов по сравнению с базовым 1990 годом".

"Речь идет о 41 миллиарде тонн эквивалента СО2, что в масштабе планеты позволило в совокупности замедлить глобальное потепление на целый год", - пояснил спецпредставитель президента.

Кроме того, он отметил, что Россия "вносит еще один колоссальный вклад в поглощение углекислого газа, который не зафиксирован в обязательствах, но который является важнейшим фактором".

"В нашей стране формируется современная система государственного регулирования выбросов парниковых газов с учетом лучших национальных и международных практик, а также позиции академического и предпринимательского сообществ. Российские ученые продолжают вносить заметный вклад в эту работу, а российские низкоуглеродные технологии успешно внедряются по всему миру", - подчеркнул Эдельгериев, добавив, что в самой России при этом энергобаланс уже сегодня соответствует низкоуглеродным требованиям.

1йф тг

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