Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 13:08

Брюссель. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Россия должна полностью, а не частично, выполнять положения Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности, говорится в годовом отчете за 2018 год генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"В 2018 году союзники НАТО продолжили призывать Россию полностью придерживаться своих обязательств. Во-первых, они призвали Россию полностью следовать как букве, так и духу Венского документа - жизненно необходимого, нацеленного на создание атмосферы доверия механизма, целью которого является контроль над вооружениями. Призыв включал в себя и работу над документом в ходе диалога в рамках ОБСЕ, чтобы сделать его положения более применимыми в 21 веке", - сообщается в отчете.

"В НАТО поясняют, что переговоры, которые проводятся по желанию сторон в рамках Совета Россия-НАТО, не могут заменить обязательный для выполнения Венский документ", - говорится в документе.

Венский документ ОБСЕ был принят в ноябре 2011 года на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности. Он не подлежит ратификации и является обязательным. Согласно этому документу, участники Организации обмениваются информацией о военных силах, вооружениях, технике, военных бюджетах и планировании.

1тэ ар ав

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