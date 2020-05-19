Брюссель. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Россия избрана одним из 10 новых членов Исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения.
Голосование прошло во вторник в рамках 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения (ВОЗ).
В задачи Исполкома ВОЗ входит реализация решений Всемирной ассамблеи здравоохранения.
Наравне с Россией в число новых членов вошли: Ботсвана, Великобритания Гана, Гвинея-Биссау, Индия, Колумбия, Мадагаскар, Оман и Республика Корея.
Исполком ВОЗ состоит из 34 представителей разных стран, специалистов в сфере здравоохранения. Срок полномочий в этом органе ВОЗ составляет три года.
Обычно Исполком ВОЗ собирается дважды в году. Основная встреча проходит в январе, а вторая - в мае, сразу по завершении Всемирной ассамблеи здравоохранения.
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