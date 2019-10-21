Нью-Йорк (ООН). 21 октября. ИНТЕРФАКС - Пора поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН в другую страну, если США считают опасным приезд в страну делегатов из других стран, в том числе из России, на мероприятия Генеральной ассамблеи, заявил зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

"Если США предусматривают в работе ООН и участием в ней иностранных делегатов угрозу своей безопасности, тогда в пору ставить вопрос о переносе штаб-квартиры Организации из Нью-Йорка в какой-нибудь другой город", - заявил Белоусов на организационном заседании Первого комитета Генассамблеи ООН, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности.

"До сих пор все государства-члены ООН рассматривали эту Организацию как один из важнейших многосторонних механизмов по выработке мер поддержания международного мира и обеспечения глобальной безопасности. Только США по каким-то непонятным соображениям заявляют об опасности, которую ООН представляют для них", - продолжил он.

Белоусов подчеркнул, что Россия "будет вынуждена твердо настаивать на переносе работы и Первого комитета и комиссии ООН по разоружению в Вену или Женеву", "если США не воспользуются той передышкой, которую Россия может им предоставить".

"Мы также не против рассмотрения для этих форумов любой другой площадки, где есть необходимые для их деятельности инфраструктуры. В этом видим единственно возможное решение проблемы с доступом иностранных представителей на мероприятия ООН, если США по-прежнему будут отказываться предпринимать какие-либо реальные меры по урегулированию визовой проблемы", - отметил он.

Ранее дипломатический источник сообщил "Интерфаксу", что Россия официально внесла на рассмотрение Первого комитета проект решения о переносе работы комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву в связи с невыдачей американских виз ряду делегаций.

14 октября стало известно, что США не выдали визы 18 россиянам в рамках текущей сессии Генассамблеи ООН.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия после отказа США выдать визы части российской делегации для участия в Генассамблее ООН, может предложить перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Сочи. "Теперь придется уже, видимо, ставить вопрос, как быть со штаб-квартирой ООН. (...) Когда обсуждалось создание ООН, и дошли до месторасположения штаб-квартиры, И.В.Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. Это было прозорливо. Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей", - сказал Лавров 25 сентября в интервью газете "Коммерсант".

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