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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 18:07 25.06.2018 - 18:07

Нью-Йорк (ООН). 25 июня. ИНТЕРФАКС - Россия предлагает провести конференцию с участием стран Персидского залива по обсуждению вопросов обеспечения региональной безопасности, сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Мы готовы оказать посильное содействие, разговаривая с нашими партнерами в Иране, Израиле, Палестине, Сирии, Саудовской Аравии, Йемене, ОАЭ, Катаре, Египте и других странах региона", - сказал С.Вершинин, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

По его словам, "конечной целью должно стать формирование такой архитектуры региональной безопасности, которая будет иметь подлинно инклюзивный характер и предполагать подключение всех государств этой части земного шара".

С.Вершинин добавил, что "первым шагом могло бы быть проведение конференции с участием стран Персидского залива, на которой обсуждались бы вопросы, связанные с обеспечением региональной безопасности".

"В перспективе же такую конференцию можно расширить и за счет других ближневосточных стран",- замглавы МИД РФ.

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