Этот контент был опубликован 6 декабря 2019 г. 2:23

Лондон. 6 декабря. ИНТЕРФАКС - Армия должна адаптироваться к тому, что Россия использует так называемые "фейковые новости" в качестве одного из средств войны, и научиться им противостоять, заявил глава вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер.

Он, выступая в Королевском Объединенном институте оборонных исследований, сказал, что Россия использует "умную пропаганду" для того, чтобы "подрывать нашу сплоченность, экономическую, политическую и социальную устойчивость и бросать вызов нашему стратегическому положению в ключевых регионах мира", сообщило издание The Telegraph.

"Повсеместное распространение информации и темпы технологических изменений трансформируют характер войны, а также выдвигают новые способы осуществления этой формы авторитарной политической войны", - сказал военачальник.

Он отметил, что Россия использует тактику ниже порога, который считает преддверьем вооруженного конфликта, прибегая к шпионажу, убийствам, кибератакам, краже интеллектуальной собственности и экономическому шантажу.

По словам Картера, российские частные воинские структуры, такие, как группа Вагнера, активно действуют в Сирии и Ливии, и их "поддерживают умная пропаганда и фейковые новости, позволяющие оправдать их действия".

Газета напомнила, что недавно в ВС Великобритании создана специальное подразделение - 6-й дивизион - для ведения "информационной войны".

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