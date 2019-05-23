Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 11:19

Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Британия за последние полтора года сообщила 16 союзникам по НАТО об активности РФ в киберпространстве, направленной против этих стран, заявил в четверг глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Я могу сказать, что за последние 18 месяцев Национальный центр кибербезопасности поделился информацией и оценками с 16 союзниками НАТО и с еще большим количеством стран за пределами НАТО по поводу российской киберактивности в этих странах", - сказал он, выступая в Национальном центре кибербезопасности Великобритании.

"Мы полагаем, что российская разведка сегодня нацеливается на жизненно важную инфраструктуру многих стран в поисках уязвимостей", - отметил он, подчеркнув, что эта кампания направлена на подрыв государственных компьютерных сетей.

Он отметил, что Великобритания оказывает техническую помощь партнерам для защиты от подобных угроз.

"Мы должны четко указать, что любая кибератака, направленная на манипуляции с избирательной системой другого государства и на изменение результатов голосования, нарушает нормы международного права и оправдывает осуществление соразмерных ответных действий", - также заявил Хант.

По его словам, первоочередная цель заинтересованных сторон должна заключаться в сдерживании враждебного поведения в киберпространстве.

1аю 1тэ ар ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!