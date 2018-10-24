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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 9:26 24.10.2018 - 09:26

Брюссель. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Россия и Белоруссия приняли приглашение наблюдать за учениями НАТО Trident Juncture, заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции.

"Я приветствую, что Россия, как и Белоруссия, приняли приглашение", - сказал Й.Столтенберг.

Крупнейшие после окончания "холодной войны" учения НАТО Trident Juncture c участием сухопутных войск, ВВС и ВМС всех 29 стран-членов альянса, а также Швеции и Финляндии пройдут с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии и вблизи ее берегов.

В учениях примут участие более 45 тыс. военнослужащих, 130 боевых самолетов, 70 кораблей, а также около 10 тыс. единиц боевой техники.

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