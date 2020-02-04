Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 10:56

*** Бельгия в феврале председательствует в СБ ООН

Брюссель. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Посольство России в Бельгии на постоянной основе участвует в консультациях с коллегами в бельгийском МИД по всей повестке дня Совета Безопасности ООН, заявил в интервью "Интерфаксу" посол РФ в Брюсселе Александр Токовинин.

В данный момент Бельгия является непостоянным членом Совета Безопасности ООН, а в феврале исполняет функции председателя Совета.

"Понятно, что позиции России и Бельгии - члена НАТО и Евросоюза далеко не всегда совпадают, но мы стремимся, где возможно, искать развязки и компромиссы в интересах выхода на взаимоприемлемые решения, в том числе по вопросам, касающимся ближневосточного региона, не отступая при этом от принципиальных российских позиций", - сказал высокопоставленный дипломат.

"Нам импонирует, что позиция Бельгии в международных делах основывается на понимании того, что мир радикально меняется, становится полицентричным, и необходимо задействовать многосторонние форматы, чтобы пытаться гармонизировать в их рамках взгляды различных игроков на международной арене", - продолжил Токовинин.

Он сообщил, что проводятся российско-бельгийские консультации по различным международным проблемам, в том числе по вопросам европейской безопасности, положения в Африке. В ходе двусторонних политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел обсуждается весь спектр актуальных двусторонних и международных тем.

"Еще раз подчеркну: подходы далеко не всегда идентичны, но дипломаты для того и работают, чтобы договариваться, продвигать вперед отношения. В любом процессе значение имеет не столько сегодняшнее положение дел, сколько вектор движения. Думаю, что вектор отношений между Россией и Бельгией ориентирован в благоприятную сторону", - отметил российский посол.

Полностью интервью будет опубликовано 4 февраля на сайте www.interfax.ru.

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