Этот контент был опубликован 6 октября 2019 г. 0:35

Каракас. 6 октября. ИНТЕРФАКС - Российская Федерация и Венесуэла разработают план долгосрочного сотрудничества, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"К следующей межправкомиссии постараемся составить документ стратегического характера, который будет определять торгово-экономические, научно-технические и культурные взаимоотношения между нашими странами на длительный период, по крайней мере, до 2030 года", - сказал он журналистам по итогам переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

"Мой визит в Каракас носил чисто технический характер, мы обсуждали конкретные вопросы по увеличению товарооборота, по восстановлению венесуэльской экономики", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что стороны обсуждают проекты в самых различных отраслях.

Зампред правительства РФ заявил, что во время визита в Каракас увидел, что ситуация в стране стабильная.

1то тг

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