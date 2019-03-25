Брюссель. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Россия и страны Европейского союза в сегодняшнем контексте должны искать совместные решения такой глобальной проблемы, как миграция, заявил в Брюсселе посол России в Бельгии Александр Токовинин.

"Вполне естественно, что мы проводим такой диалог, и не только потому, что Россия и Евросоюз являются двумя важными игроками на континенте, но и потому что оба напрямую затронуты этим вызовом. Нам действительно необходимо обмениваться мнениями, искать и предлагать совместные решения, которые были бы взаимовыгодными", - сказал высокопоставленный российский дипломат, выступая в понедельник на заседании социально-политического форума "Европейский меридиан XXI" по теме "Россия и Европа в контексте глобальной миграции".

Форум организован совместно "Россотрудничеством", Институтом Европы РАН и бельгийским Институтом "Эгмонт" при поддержке посольства России в Бельгии.

В дальнейшем, отвечая на вопросы российских журналистов, А.Токовинин сказал: "Речь идет не о том, чтобы нам друг друга учить, а о том, чтобы обмениваться опытом, исходя из того, что миграция - одна из тех проблем, которая по сути своей является глобальной. Она не касается какого-то одного государства или географического пространства. Она касается всех, так или иначе. И мы, Россия и Евросоюз, находимся на Европейском континенте, и проблемы, касающиеся этого континента, мы должны решать вместе".

По его словам, важно вместе изучать "коренные причины миграции - различного рода конфликты, кризисные ситуации, изменения климата", нужны "обмен опытом и размышления".

"Нельзя, скажем, конфликт на Ближнем Востоке урегулировать только России или только Евросоюзу. Это можно сделать лишь всем вместе и руководствуясь какими-то общими подходами и принципами", - продолжил посол.

"Ну и, кроме того, ситуации в области миграции не идентичны в России и в Европейском союзе", - отметил А.Токовинин.

При этом он сослался на данные Международной организации по миграции, согласно котором Россия находится на третьем месте в мире по количеству приезжающих в страну мигрантов, и Европейский союз является также одной из наиболее привлекательных территорий для международных мигрантов.

"У нас проблемы в чем-то схожие. Миграция, с одной стороны, частично замещает рабочую силу. С другой - с ней связаны определенные проблемы совершенно различного рода: культурные, вопросы интеграции мигрантов в общество, взаимодействие различных общественных групп. Эти проблемы, так или иначе, надо решать. Здесь опыт очень полезен. И мы считаем, что сегодняшний диалог, где звучали новые, интересные идеи, и который проходил в открытой, очень свободной манере, является важной интеллектуальной площадкой для того, чтобы дальше продолжать работать по этой теме", - сказал А.Токовинин.

В конференции принимала участие руководитель "Россотрудничества" Элеонора Митрофанова. По ее мнению, диалог на форуме получился.

"Это, во-первых, интересная, очень актуальная тема по всем вопросам. В том числе, с точки зрения работы в международных организациях, которые занимаются этой проблематикой: мигранты, беженцы, вынужденные переселенцы", - сказала Э.Митрофанова журналистам в кулуарах форума".

"Также это важно с точки зрения опыта тех или иных стран по подходам к вопросам миграции. Мы не искали каких-то абсолютно общих подходов, потому что здесь они и невозможны. А вот опыт и общее видение этой проблемы на многостороннем уровне - это, наверное, то, чего мы и ожидали от этой конференции", - объяснила глава "Россотрудничества".

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