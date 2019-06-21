Этот контент был опубликован 21 июня 2019 г. 12:23

Рим. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Экономика России адаптировалась к европейским санкциям за пять лет, однако и Россия, и ее партнёры продолжают нести потери из-за ограничительных мер, заявил в пятницу посол России в Италии Сергей Разов.

"Вчера Евросоветом было принято решение об очередном продлении на полгода санкций в отношении России... это решение, кроме сожаления, у нас вызывать ничего не может, ибо всем известно - и в России, и среди наших партнёров в Европе, в том числе в Италии - к каким потерям с точки зрения рабочих мест, с точки зрения взаимного товарооборота приводят эти санкции и ограничения", - заявил он, выступая на Седьмом Евразийском семинаре в Риме.

Он отметил, что в таких условиях "мы живем уже пять лет, и экономика и России, и наших партнёров, наверное, в основном адаптировалась к этой новой сложившейся реальности".

"Однако это не означает, что экономика России, и экономика наших партнёров не несёт потерь и ущерба", - продолжил Разов.

Вместе с тем, российский посол указал на то, что "ранее, на каком-то начальном этапе ещё прослеживалась причинно-следственная связь между событиями на Украине, между выполнением минских соглашений, то такая связь теперь утеряна".

"Сейчас санкционный режим получил собственную дурную инерцию. Санкции продляются без всякого повода и аргументации", - подчеркнул Разов.

Вместе с тем, он указал на то, что "мир и количество торговых партнёров России не сошёлся на тех, кто вводит санкции".

"Есть и другие рынки и ниши, куда идёт наш товарный поток, наш капитал", - заявил он.

Он напомнил, что товарооборот России с Китаем в прошлом году превысил планку в $100 млрд, составив почти $108 млрд, и этот показатель поставил исторический рекорд. По его словам, в перспективе грядущих пяти лет сторонами поставлена цель достичь $200 млрд.

"И все-таки (есть - ИФ) затаенная надежда на то, что здравый смысл восторжествует, и это приведёт к отмене контрпродуктивных санкций. Ощущение есть", - сказал он.

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