Этот контент был опубликован 21 января 2020 г. 9:28

Иерусалим. 21 января. ИНТЕРФАКС - Израиль и Россия согласовали основные вопросы, связанные с возможным помилованием израильской гражданки Наамы Иссахар российской стороной, и занимаются проработкой деталей, сообщают во вторник израильские СМИ.

"Израиль и Россия согласовали основные моменты помилования американо-израильской туристки Наамы Иссахар Москвой, но все еще работают над деталями, в том числе над тем, что Иерусалим готов предоставить взамен, сообщают два основных телеканала - 12 и 13 каналы", - пишет газета The Times of Israel.

СМИ Израиля активно рассуждают на тему того, на какие уступки может пойти израильская сторона в обмен на освобождение своей гражданки.

Канал 13, в частности без указания источника сообщил, что российская сторона, по некоторым данным, обратилась к Израилю с просьбой урегулировать в ее пользу спор, связанный с правовым статусом Александровского подворья в Иерусалиме. По данным канала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов обсуждать этот вопрос.

Накануне Нетаньяху подтвердил, что в ходе запланированной на этой неделе встречи с президентом России Владимиром Путиным он поднимет вопрос возможного помилования Иссахар, которую приговорили в России к 7,5 годам тюрьмы.

"Я ожидаю встречи с президентом Путиным в четверг, и (собираюсь - ИФ) обсудить с ним помилование для Наамы. Я, как и все вы, надеюсь на положительные новости", - приводила The Times of Israel слова Нетаньяху.

В понедельник сообщалось, что мать Наамы Иссахар - Яффа Иссахар, прибывшая из России в Израиль на этой неделе, выразила надежду, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни объявит об амнистии для ее дочери.

Израильские СМИ полагают, что президент России во время визита в Израиль на этой неделе "объявит о помиловании и назовет дату освобождения" израильтянки из-под стражи.

Газета Jerusalem Post писала, что "ожидания того, что российский президент Владимир Путин в ходе своего визита в четверг в Израиль объявит о намерении помиловать и освободить 26-летнюю преподавательницу йоги (Иссахар - ИФ), высоки".

На прошлой неделе Нетаньяху заявил, что "надеется вскоре услышать хорошие новости" по делу Иссахар.

Путин, как ожидается, посетит Израиль 23 января и встретится с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлином.

Гражданку Израиля и США Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 10 граммов гашиша. Израильтянка отрицала причастность к контрабанде наркотиков и их хранению. В Мособлсуде девушка заявила, что не покупала гашиш и вообще не знала, что он есть в ее сумке. Она также отметила, что ранее признала хранение из-за плохого перевода, а на самом деле согласилась только с фактом обнаружения наркотика в ее рюкзаке.

Химкинский городской суд Московской области 11 октября 2019 года признал Иссахар виновной по п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере), а также по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконное хранение наркотических веществ). Иностранке назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 19 декабря Мособлсуд признал приговор законным и обоснованным.

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