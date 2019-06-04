Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 18:12

Мадрид. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Москва и Мадрид всегда поддерживали дружеские отношения, а недавний инцидент с высказываниями главы МИД Испании об РФ можно считать исчерпанным, заявил в интервью агентству ЭФЭ посол России в Испании Юрий Корчагин.

Он отметил, что именно диалог помог прояснить инцидент вокруг заявлений исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля, который ранее назвал РФ угрозой для его страны.

"Когда возникают сомнения, всегда лучше выслушать сторону, с которой вы контактируете. Я выслушал аргументы испанской стороны и считаю, что реально озвученные (главой МИД Испании - ИФ) контекст и идея отличаются о того, о чем сообщали поначалу некоторые журналисты", - сказал Корчагин.

Он добавил, что в этом деле теперь полная ясность.

Комментируя инцидент с публикацией в испанских СМИ относительно РФ, российский посол отметил, что "иногда в прессе можно найти обвинения, выдумки, однако люди здесь испытывают большую симпатию к России, и я работаю над тем, чтобы и россияне испытывали такую же симпатию и дружеские чувства (к испанцам - ИФ)".

Посол отметил, что "никогда при контактах с демократически избранными правительствами Испании мы не сталкивались с проблемами, не попадали в тупиковые ситуации. Всегда наблюдалась заинтересованность в том, чтобы двигаться дальше, продвигать наши отношения и нашу дружбу".

"Между Испанией и Россией - дружеские отношения", - подытожил собеседник агентства.

В мае Боррель в интервью изданию "Периодико" назвал РФ угрозой для его страны.

"Многое (в мире - ИФ) изменилось. Наш союзник (США - ИФ) нас не поддерживает. Наш старый враг, Россия, снова дает о себе знать. Он снова становится угрозой, а Китай выглядит как наш соперник. Поэтому так важно, чтобы европейцы объединили свои силы", - сказал он.

После этих заявлений МИД РФ вызвал посла Испании в России Фернандо Вальдерраму Пареху.

"В ходе беседы ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и.о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Борреля в отношении России", - говорилось в сообщении МИД РФ.

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