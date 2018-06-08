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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 12:10 08.06.2018 - 12:10

Москва/Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай договорились наращивать взаимодействие в международной сфере, говорится в совместном заявлении РФ и КНР по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине.

"Мы с президентом Путиным договорились о том, что в условиях сложной и изменчивой внешней обстановки, Китай и Россия будут наращивать взаимную поддержку и содействие в международных делах, углублять стратегическое взаимодействие", - сказал лидер КНР Си Цзинпин, зачитывая заявление.

В заявлении отмечается, что РФ и КНР готовы вместе с международным сообществом защищать миропорядок и международную систему на основе принципов, закрепленных в уставе ООН, будут продолжать выступать за многополярный мир.

"Мы сошлись в том, что в настоящее время поднимает голову торговый протекционизм, существует немало факторов нестабильности и неопределенности для выздоровления глобальной экономики. Экономическая глобализация и региональная интеграция экономики остается необратимой тенденцией. В этих условиях Китай и Россия активно развивают сопряжение строительства "Одного пояса - одного пути" и ЕЭАС, добились весомых промежуточных результатов", - подчеркнули лидеры двух стран.

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