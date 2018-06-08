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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 11:18 08.06.2018 - 11:18

Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Документ о сотрудничестве в космической сфере, в частности, в области исследования Луны и дальнего космоса подписан по итогам переговоров в Пекине президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпиня.

Меморандум о взаимопонимании между Роскосмосом и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса подписали гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь.

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