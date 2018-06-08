Россия и Китай отмечают важность защиты от односторонних экстерриториальных санкций США - заявление лидеров
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*** Москва и Пекин разочарованы односторонним выходом США из СВПД и намерены прилагать усилия по его сохранению
Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - РФ и КНР, выразив разочарование выходом США из Совместного всеобъемлющего плана действия по иранской ядерной программе (СВПД) высказались за сохранение этого документа и отметили важность защиты торгово-экономических связей с Ираном от односторонних санкций Вашингтона.
Соответствующая договоренность содержится в совместном заявлении РФ и КНР по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине.
РФ и КНР договорились "в связи с вызывающим разочарование односторонних выходом США из договоренностей, зафиксированных в СВПД, предпринимать все возможные усилия по сохранению СВПД, принимая во внимание принципиальную важность защиты интересов торгово-экономического сотрудничества всех государств с Ираном от односторонних экстерриториальных санкций", - говорится в совместном заявлении лидеров.
По итогам российско-китайского саммита В.Путин также подтвердил, что в ходе его переговоров с Си Цзиньпином была затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы.
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Интерфакс