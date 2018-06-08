Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 11:48 08.06.2018 - 11:48

Москва. 8 июня. ИНТЕРФАКС - ГК "Росатом" и Государственное энергетическое управление КНР подписали рамочный контракт на строительство в Китае энергоблоков NN7-8 Тяньваньской АЭС (ТАЭС).

Документ подписан в пятницу в Пекине по итогам совместных российско-китайских переговоров в рамках заключенных в пятницу межправительственных соглашений в атомной сфере.

Россия уже сдала в эксплуатацию первую очередь ТАЭС (1-й и 2-й блоки). В августе 2017 года состоялся физпуск блока N3, а в минувшем марте группа ASE (структура "Росатома") передала энергоблок N3 ТАЭС заказчику строительства Jangsu Nuclear Power Corporation (JNPC) на 24-месячную гарантийную эксплуатацию

Физический пуск энергоблока N4 ТАЭС запланирован на конец 2018 года.

Служба энергетической информации

oil@interfax.ru

gas@interfax.ru

utilities@interfax.ru

мз ак*

Neuer Inhalt Horizontal Line