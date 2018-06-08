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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 11:49 08.06.2018 - 11:49

Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Минэкономразвития РФ и министерство коммерции Китая подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области электронной торговли.

Соответствующий документ был подписан по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине.

Минэкономразвития не первый год обсуждает возможность развития электронной торговли с Китаем. Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявлял, что стороны рассматривают возможность доступа российских производителей на китайский рынок.

По итогам 2017 года большинство покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах приходится на Китай (91% посылок), за ним следуют ЕС (3%) и США (2%). В структуре затрат на китайские интернет-магазины приходится 53%, на ЕС - 22%, на США - 12%.

Большинство (95%) международных посылок доставляет ФГУП "Почта России". В мае стало известно, что предприятие планирует открыть логистический бизнес в Китае с учетом роста количества посылок из китайских интернет-магазинов.

Ая ак*

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