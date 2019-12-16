Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 23:20

*** Россия и Китай в предложенном проекте резолюции СБ ООН призывают к возобновлению шестисторонних переговоров по КНДР

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Нью-Йорк (ООН). 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай в понедельник предложили проект резолюции Совета Безопасности ООН, который призывает смягчить санкции в отношении КНДР для улучшения гуманитарной ситуации в стране.

"(Совет Безопасности - ИФ) должен скорректировать санкционные меры в отношении КНДР, насколько это может быть необходимо, с учетом соблюдения КНДР своих обязательств по соответствующим резолюциям СБ ООН", - говорится в копии документа, который имеется в распоряжении "Интерфакса".

Авторы предлагают отменить ограничительные меры, введенные ранее СБ ООН "в ближайшее время", которые "непосредственно связаны с жизнеобеспечением гражданского населения КНДР".

Кроме того, в проекте резолюции содержится призыв "к скорейшему возобновлению шестисторонних переговоров или возобновлению многосторонних консультаций в любом другом аналогичном формате с целью содействия мирному и всеобъемлющему урегулированию посредством диалога, снижения напряженности на Корейском полуострове и за его пределами и содействия мирному сосуществованию и взаимовыгодному региональному сотрудничеству в Северо-Восточной Азии".

Авторы документа "приветствуют продолжение диалога между США и КНДР на всех уровнях, направленного на установление новых отношений между США и КНДР, укрепление взаимного доверия и объединение усилий для поэтапного и синхронизированного установления прочного и стабильного мира на Корейском полуострове", а также выражают свою поддержку усилиям США и КНДР "по установлению взаимного доверия и улучшения двусторонних отношений посредством диалога и консультаций".

В предложенном РФ и КНР документе также содержится призыв ко всем заинтересованным сторонами "рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов по сокращению военной напряженности на Корейском полуострове и предотвращению любой военной конфронтации всеми возможными средствами".

Авторы проекта резолюции выражают серьезную обеспокоенность гуманитарной ситуацией в КНДР и просят все государства-члены ООН "активизировать свои усилия по гуманитарной помощи" Пхеньяну.

1йф тг

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