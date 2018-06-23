Россия и Китай представляют для США как угрозу, так и ряд возможностей, заявил госсекретарь Помпео
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Вашингтон. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео, несмотря на сложности, видит в России и Китае ряд возможностей для США.
"Я думаю, они (Россия и Китай) действительно представляют как самую серьезную угрозу, так и возможности для Америки, если мы сможем правильно ими распорядиться", - сказал он.
"Мы должны быть уверены в том, что мы понимаем, что делает Китай. Президент был предельно ясен, говоря о рисках для Америки, связанных с их желанием украсть нашу интеллектуальную собственность. Мы внимательно следим за усилиями России выстроить более сильную, более крепкую, более прочную страну. Существуют области, где у нас есть общие интересы, и в которых нам, конечно, следует действовать сообща, но там, где этого нет, нам следует быть уверенными в том, что Америка позиционирована надлежащим образом в диалоге о соответствующих ролях каждой из наших стран в мире", - отметил М.Помпео
1ар бс
Интерфакс