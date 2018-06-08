Россия и Китай проведут форум по сотрудничеству в сфере энергетики

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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 11:18 08.06.2018 - 11:18

Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Москва и Пекин договорились о скорейшем проведении российско-китайского форума по сотрудничеству в области энергетики. Соответствующая договоренность содержится в совместном заявлении РФ и КНР по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине. "Стороны поддерживают скорейшее проведение российско-китайского форума в области энергетики для обсуждения мер по углублению конкретного взаимодействия в энергетике между двумя странами", - говорится в документе. 1ни об Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс