Россия и Китай проведут форум по сотрудничеству в сфере энергетики
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Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Москва и Пекин договорились о скорейшем проведении российско-китайского форума по сотрудничеству в области энергетики.
Соответствующая договоренность содержится в совместном заявлении РФ и КНР по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине.
"Стороны поддерживают скорейшее проведение российско-китайского форума в области энергетики для обсуждения мер по углублению конкретного взаимодействия в энергетике между двумя странами", - говорится в документе.
1ни об
Интерфакс