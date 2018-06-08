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Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Москва и Пекин договорились о скорейшем проведении российско-китайского форума по сотрудничеству в области энергетики.

Соответствующая договоренность содержится в совместном заявлении РФ и КНР по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине.

"Стороны поддерживают скорейшее проведение российско-китайского форума в области энергетики для обсуждения мер по углублению конкретного взаимодействия в энергетике между двумя странами", - говорится в документе.

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Интерфакс