Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 16:26

Вашингтон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Власти РФ и Китая понимают, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не в состоянии оставаться у власти, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

"Они понимают, что этому режиму придется уйти", - сказал Абрамс в пятницу на пресс-конференции в Вашингтоне, отвечая на вопрос о том, ощущает ли он какие-то изменения в позиции Москвы и Пекина по венесуэльскому вопросу.

По мнению Абрамса, Россия и Китай "продолжают политическую поддержку Мадуро, но не хотят оказывать ему финансовую поддержку, потому что знают, что эти деньги будут неразумно использованы".

Американский спецпредставитель добавил, что после визита Мадуро в Москву в начале осени "не было никаких новых инвестиций, новых поставок оружия (из РФ в Венесуэлу - ИФ)".

Он утверждал, что РФ и КНР при контактах с американской стороной сообщают об осознании неспособности Мадуро решать экономические проблемы его страны.

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