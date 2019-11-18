Этот контент был опубликован 18 ноября 2019 г. 18:59

Дубай. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Делегация "Объединённой авиастроительной корпорации" (ОАК) на Dubai Airshow обсудила с эмиратской компанией Mubadala сотрудничество по сверхзвуковому гражданскому самолету, сообщили в пресс-службе корпорации в понедельник.

"На проходящем в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты) авиасалоне делегация ОАК под руководством генерального директора Юрия Слюсаря проводит интенсивные переговоры <...> Темой встречи с руководством компании Mubadala (ОАЭ) стали перспективы сотрудничества по направлению сверхзвуковых гражданских технологий", - заявили в пресс-службе ОАК.

"Продолжились переговоры с египетскими партнерами по продвижению самолета-амфибии Бе-200 и валидации сертификата самолета на территории Египта", - сказали в корпорации.

Также в ОАК сообщили, что на выставке были проведены встречи по программе широкофюзеляжного самолета CR929 с потенциальными поставщиками авиадвигателей - с General Electric и Rolls-Royce.

"С руководством компании Alsalam (Саудовская Аравия) обсуждались возможности для промышленной кооперации в контексте поставок гражданских воздушных судов в страны Ближнего Востока", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, на встрече с основным партнером ОАК в Индии - корпорацией Hindustan Aeronautics Limited - обсуждалась возможная промышленная кооперация по программе Ил-114.

Dubai Airshow - одна из крупнейших международных авиационно-космических выставок, в 2019 году она будет проводиться в 16-й раз.

1ек дм др

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