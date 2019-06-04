Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 18:49

Рим. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор считает, что продление СНВ-III сыграет положительную роль как для России, так и для США.

"В отношении продления действующего Договора СНВ, судя по имеющейся информации, идут переговоры. Есть осторожный оптимизм, что результаты могут быть позитивными. США это выгодно с точки зрения сохранения исчерпывающей информации о СНВ России. А для России - для сохранения баланса с США по СНВ и экономии средств", - сказал Кантор в Риме на конференции форума по предотвращению ядерной катастрофы.

Комментируя ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), он отметил, что можно предпринять определённые усилия с тем, чтобы "отдалить время развёртывания ядерного оружия".

По его словам, США, России и Китаю следует преодолеть разногласия в ядерной области, чтобы "они могли сотрудничать в противодействии угрозе ядерной катастрофы, в том числе той, которая может быть вызвана локальной террористической атакой".

Кроме того, Кантор указал на нарастающую угрозу ядерного терроризма и выдвинул предложение по созданию международного ведомства для борьбы с этой угрозой.

"Можно было бы обсудить и более глубокую интеграцию органов и служб для противодействия терроризму: например, образование с этой целью международного координационного центра или штаба в Европе, в котором на постоянной основе работали бы представители профильных министерств и специальных служб ведущих государств", - отметил глава форума.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен только в 2020 году решить, следует ли продлить СНВ-III, срок действия которого истекает в 2021 году.

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