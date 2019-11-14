Этот контент был опубликован 14 ноября 2019 г. 10:35

Стамбул. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Военные РФ и Турции завершили очередной этап патрулирования на северо-востоке Сирии, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

"Турция и Россия завершили шестой этап патрулирования в районе Дербесие к востоку от Евфрата", - отмечается в сообщении.

Ранее в четверг Минобороны РФ заявило о начале шестого по счету патрулирования на северо-востоке Сирии.

Сообщалось, что "шестой совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северу от населенного пункта Камышли".

"Совместное патрулирование проходит по маршруту, который, стартовав от пункта таможенного перехода Шейрек, где российские военные полицейские и представители вооруженных сил Турции уточнили маршруты совместного патруля, проходит вдоль сирийско-турецкой границы. На маршруте патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах", - говорилось в сообщении.

В составе совместного патруля - около 50 российских и турецких военнослужащих, 8 единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и БТР-80 военной полиции РФ и бронеавтомобили Kirpi турецкой погранслужбы. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны обеспечивает российский беспилотник "Орлан-10", сообщили в Минобороны РФ.

Совместное патрулирование проходило в соответствии меморандумом, который в октябре в Сочи подписали лидеры России и Турции.

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