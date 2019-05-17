Стамбул. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Российско-турецкая рабочая группа по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб провела первое заседание, передает в пятницу агентство "Анадолу".
По его данным, стороны обсудили ситуацию в Идлибе и ряд других региональных вопросов.
В пятницу заместитель генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло от имени ООН выразила одобрение в связи с формированием этой группы.
"ООН приветствует заявление о создании российско-турецкой рабочей группы как средства для прекращения противостояния на северо-западе Сирии. Такое сотрудничество чрезвычайно необходимо", - сказала она на заседании СБ ООН.
1аю ар де