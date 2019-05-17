Этот контент был опубликован 17 мая 2019 г. 17:25

Стамбул. 17 мая. ИНТЕРФАКС - Российско-турецкая рабочая группа по зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб провела первое заседание, передает в пятницу агентство "Анадолу".

По его данным, стороны обсудили ситуацию в Идлибе и ряд других региональных вопросов.

В пятницу заместитель генсека ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло от имени ООН выразила одобрение в связи с формированием этой группы.

"ООН приветствует заявление о создании российско-турецкой рабочей группы как средства для прекращения противостояния на северо-западе Сирии. Такое сотрудничество чрезвычайно необходимо", - сказала она на заседании СБ ООН.

1аю ар де

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