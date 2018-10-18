Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 13:38 18.10.2018 - 13:38

Брюссель. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Помощник спецпосланника ООН по гуманитарным вопросам Ян Эгеланн заявил в четверг журналистам в Женеве, что Москва и Анкара сообщили о своем намерении предоставить больше времени для выполнения соглашения о нормализации обстановки в Идлибе.

По данным западных СМИ, он назвал это соглашение "большим облегчением" для 3 млн гражданских лиц, находящихся на территории этой сирийской провинции.

Комментируя прошедшую в Женеве очередную гуманитарную встречу по Сирии, Я.Эгеланн сказал, что российская сторона сообщила об отмене Сирией закона, который разрешал конфискацию властями земли и прочей собственности лиц, бежавших ранее из Сирии.

Кроме этого, Я.Эгеланн заявил, что он так же, как и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, покинет свой пост в конце ноября.

В сентябре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на протяжении 4,5 часов обсуждали ситуацию в Сирии. По итогам переговоров был подписан меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации в Сирии.

1аю ар бс

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер