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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 5:52 24.09.2018 - 05:52

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Российская Федерация и Турция совместно определят радикальные группировки, которые будут выведены из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Во время переговоров по Идлибу в Сочи мы приняли решение создать демилитаризованную зону между территориями, контролируемыми оппозицией и режимом. Оппозиция будет продолжать оставаться на занимаемых территориях. Мы добьемся того, чтобы радикальные группы, которые мы определим вместе с Россией, не смогли действовать в этом регионе", - отметил Р.Эрдоган в своей статье, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсант".

Ранее сообщалось, что 17 сентября в Сочи лидеры России и Турции Владимир Путин и Р.Эрдоган на фоне подготовки военной операции в регионе достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

че тг

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