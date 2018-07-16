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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 17:56 16.07.2018 - 17:56

Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном об оказании гуманитарной помощи Сирии и готовности России предоставить для этого самолеты военно-транспортной авиации.

"Я обсуждал этот вопрос с президентом Франции господином Макроном. И мы с ним договорились о том, что мы и с европейскими странами, в том числе, с Францией, активизируем эту работу (оказание гуманитарной помощи Сирии). Мы со своей стороны готовы предоставлять военно-транспортные самолеты для гуманитарных грузов", - сказал В.Путин в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, вопрос гуманитарной помощи Сирии также обсуждался на переговорах с президентом США. "Думаю, что здесь есть над чем поработать", - подчеркнул президент РФ.

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