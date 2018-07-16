Россия и Франция активизируют гуманитарную помощь Сирии - Путин
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Хельсинки. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном об оказании гуманитарной помощи Сирии и готовности России предоставить для этого самолеты военно-транспортной авиации.
"Я обсуждал этот вопрос с президентом Франции господином Макроном. И мы с ним договорились о том, что мы и с европейскими странами, в том числе, с Францией, активизируем эту работу (оказание гуманитарной помощи Сирии). Мы со своей стороны готовы предоставлять военно-транспортные самолеты для гуманитарных грузов", - сказал В.Путин в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.
По его словам, вопрос гуманитарной помощи Сирии также обсуждался на переговорах с президентом США. "Думаю, что здесь есть над чем поработать", - подчеркнул президент РФ.
1ше ан
Интерфакс