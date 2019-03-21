*** Моргулов: В наших подходах сохраняются существенные расхождения
Москва. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Россия и Япония находятся в самом начале пути решения вопроса по мирному договору, в подходах двух стран сохраняются существенные расхождения, заявил в четверг замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Мы ещё находимся в самом начале переговорного пути, и в наших подходах сохраняются существенные расхождения", - сказал он в начале встречи со своим японским коллегой Такэо Мори.
В четверг в Москве проходят российско-японские консультации по мирному договору.
"Я предлагаю в ходе сегодняшних переговоров продолжить рассмотрение вопросов, которые уже обозначили наши министры. Готов к конструктивному обмену мнениями с вами", - добавил И.Моргулов.
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