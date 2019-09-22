Вашингтон. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия может ратифицировать Парижское соглашение по климату распоряжением правительства уже в понедельник, параллельно с саммитом ООН по мерам в области изменения климата, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
"Ратификация может совпасть с саммитом ООН по мерам в области изменения климата в Нью-Йорке в понедельник", - говорится в сообщении.
При этом, как ожидается, решение о ратификации соглашения будет закреплено в постановлении правительства, минуя голосование в Госдуме, утверждают два источника Bloomberg. Таким образом удастся избежать ситуации, при которой противники соглашения в Госдуме РФ на дебатах публично высказывались бы против принятия соответствующего закона.
29 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшее время перейдет к ратификации Парижского соглашения по климату, так как для страны это весьма актуально - климат в РФ меняется в два раза быстрее, чем на планете в целом.
Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, что одной из причин, по которых президент занял такую позицию, стали просьбы лидеров европейских стран ратифицировать соглашение.
1эф во ав