Этот контент был опубликован 22 сентября 2019 г. 18:27

Вашингтон. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Россия может ратифицировать Парижское соглашение по климату распоряжением правительства уже в понедельник, параллельно с саммитом ООН по мерам в области изменения климата, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

"Ратификация может совпасть с саммитом ООН по мерам в области изменения климата в Нью-Йорке в понедельник", - говорится в сообщении.

При этом, как ожидается, решение о ратификации соглашения будет закреплено в постановлении правительства, минуя голосование в Госдуме, утверждают два источника Bloomberg. Таким образом удастся избежать ситуации, при которой противники соглашения в Госдуме РФ на дебатах публично высказывались бы против принятия соответствующего закона.

29 июня президент России Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшее время перейдет к ратификации Парижского соглашения по климату, так как для страны это весьма актуально - климат в РФ меняется в два раза быстрее, чем на планете в целом.

Bloomberg сообщает со ссылкой на источники, что одной из причин, по которых президент занял такую позицию, стали просьбы лидеров европейских стран ратифицировать соглашение.

1эф во ав

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