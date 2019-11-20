Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 17:29

Вашингтон. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - Российская сторона недостаточно делает для имплементации международных санкций против КНДР, заявил в среду спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган.

"Они могут сделать больше", - заявил Биган на слушаниях в сенате, отвечая на вопрос о том, делает ли РФ достаточно усилий для претворения в жизнь этих санкций.

Кроме того, Биган считает, что Китай не выполняет свои обязательства в том, что касается претворения в жизнь санкций против КНДР. Также он заверил, что в госдепе готовы продолжать вводить ограничительные меры против физических и юридических лиц в мире, которые помогают КНДР обходить международные санкции.

В настоящее время американский сенат рассматривает кандидатуру Бигана на пост первого замгоссекретаря США.

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