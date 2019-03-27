Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 8:54

Вашингтон. 27 марта. ИНТЕРФАКС - США могут ввести новые санкции в отношении России после выводов спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы 2016 года, сообщает Bloomberg.

"Я хотел бы наказать их еще сильнее", - приводит агентство слова сенатора-республиканца Линдси Грэма, одного из авторов законопроекта о введении дополнительных антироссийских санкций.

В феврале 2019 года, еще до завершения расследования Р.Мюллера, республиканцы Линдси Грэм и Кори Гарднер, а также члены Демократической партии США Боб Менендез, Бен Кардин и Джин Шахин предложили ввести санкции против российских банков и инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами РФ в ответ на "подрыв демократии в других странах".

Другой сенатор-республиканец Джон Корнин считает, что "русские должны заплатить" за вмешательство в выборы президента США 2016 года, сообщает агентство.

23 марта стало известно, что Р.Мюллер завершил расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы 2016 года и передал доклад генпрокурору Уильяму Барру.

Согласно документу, спецпрокурор не нашел убедительных доказательств того, что Д.Трамп или его команда сговорились с российским правительством, однако были выявлены следы вмешательства Москвы в выборы 2016 года.

1бф ар ав

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