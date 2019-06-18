Исфахан. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Россия надеется на восстановление поставок пшеницы в Иран в ближайшее время, сообщил журналистам сопредседатель российско-иранской межправительственной комиссии с российской стороны Александр Новак по итогам заседания.

"Надеемся, что поставки пшеницы в Иран в ближайшее время возобновятся", - сказал он.

Как сообщалось, в феврале этого года министерства сельского хозяйства России, Казахстана и Ирана подписали меморандум, в соответствии с которым пшеница из России и Казахстана будет поставляться в Иран без таможенной пошлины и других сборов, эквивалентных ей. Кроме того, Иран разрешит транзит пшеницы через свою территорию, будет поддерживать импорт пшеницы в рамках реализации своп-контрактов. Он также будет гарантировать, что существующие или будущие запреты, количественные и другие ограничения на использование, сбыт, продажу, предложение для продажи и на импорт пшеницы в Иран не будут распространяться на пшеницу, временно ввезенную на территорию Ирана для дальнейшей переработки и экспорта.

Иран в марте 2016 года ввел запрет на ввоз пшеницы, в последующие годы поставки шли только по отдельным разрешениям и отдельным контрактам. До этого, по данным АО "Русагротранс", в 2014/2015 сельхозгоду Россия поставила в Иран 1,7 млн тонн пшеницы из общего иранского импорта в 6,3 млн тонн, в 2015/2016 сельхозгоду - 1,4 млн тонн из 3,5 млн тонн. В 2017/2018 сельхозгоду экспорт снизился до 131 тыс. тонн из 200 тыс. тонн.

По данным на конец апреля этого года, Россия поставила в Иран всего 68 тыс. тонн пшеницы.

От аг ФФ *

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