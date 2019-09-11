Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 21:30

Вашингтон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские специалисты, несмотря на неудачи на испытаниях, собираются поставить на вооружение крылатые ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник" в течение ближайших шести лет, сообщает в среду телеканала CNBC со ссылкой на оценки разведки США.

"По оценке американской разведки, российская ракета с ядерной силовой установкой и с так называемой неограниченной дальностью будет готова к войне в течение ближайших шести лет. Это несколько быстрее, нежели ожидалось до сих пор", - отмечается в сообщении на сайте телеканала.

В нем подчеркивается, что РФ планирует ускорить разработку, несмотря на то, что испытания ракеты до сих пор не давали позитивных результатов.

Так, по данным США, с ноября 2017 по февраль 2018 год было проведено четыре пуска "Буревестника", причем все они провалились.

"США пришли к выводу, что максимальная достигнутая дальность полета составила 35,4 км. Полет продлился чуть дольше двух минут, после чего ракета потеряла управление и разбилась", - пишет CNBC. Наименее удачный полет продлился всего четыре секунды: ракета преодолела всего около 8 км.

Согласно американским данным, причиной неудач стали проблемы с запуском ядерной установки.

Кроме того, CNBC напоминает о взрыве на полигоне в августе под Северодвинском, который "спровоцировал опасения, что Москва провела там как раз испытание "Буревестника". Телеканал также напоминает об озвученной им ранее версии, согласно которой взрыв произошел при попытке поднять "Буревестник" со дна залива.

1во др

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