Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 10:36

Дамаск. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия планирует создать зерновой хаб в сирийском порту Тартус на Средиземном море, что позволит более активно работать на ближневосточном зерновом рынке, заявил журналистам во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов, который находится в Сирии с рабочим визитом.

"В следующем году в порту Тартус планируется начать строительство нового зернового хаба, что позволит России, как ведущему экспортеру зерна, обеспечить постоянное присутствие на рынке ближневосточного региона", - добавил Борисов.

По его словам, из Тартуса российское зерно может быть перевезено в любую из стран ближневосточного региона.

В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.

ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!