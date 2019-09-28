Этот контент был опубликован 28 сентября 2019 г. 3:04

***Санкции препятствуют реализации политического соглашения, полагают в дипведомстве

Москва. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Ослабление оружейного эмбарго в отношении Центрально-Африканской республики (ЦАР) поспособствует укреплению ее силовых структур, а также реализации мирного соглашения между правительством и вооруженными группировками, заявил в четверг на встрече высокого уровня по ЦАР на полях Генассамблеи ООН замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Высоко оцениваем деятельность Миссии ООН по стабилизации в ЦАР, остающейся ключевым инструментом обеспечения безопасности на территории страны. (...) Строгий санкционный режим не позволяет центральноафриканцам повышать потенциал своих силовых структур, эффективно бороться с разгулом преступности и поднимающим голову терроризмом. (...) Полагаем, что дальнейшее ослабление оружейного эмбарго способствовало бы успешной реализации Политического соглашения", - приводятся слова Вершинина на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Вершинин подчеркнул, что РФ по просьбе правительства ЦАР оказывает ему безвозмездную помощь в повышении боеспособности и профессиональной подготовки вооружённых сил и правоохранительных органов, делая это в строгом соответствии с требованиями резолюций СБ ООН.

бм

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