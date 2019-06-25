Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 12:37

Иерусалим. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Российская делегация на встрече с представителями США и Израиля призывала к международному содействию восстановлению экономики Сирии с отменой санкций в отношении компаний, которые там работают, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

"Подчеркнули целесообразность оказания международного содействия восстановлению сирийской национальной экономики, включая вывод из-под ограничений и односторонних санкций экономических операторов, работающих или заинтересованных в работе на сирийском направлении", - сказал Патрушев.

Он выступил перед журналистами во вторник по итогам первых консультаций в трехстороннем формате с советником президента США Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

др

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